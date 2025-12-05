Dai musical ai classici Nei teatri milanesi spettacoli per ogni età

di Raffaella Parisi Intenso calendario nei teatri milanesi da qui ai prossimi giorni. Vediamo alcuni dei tantissimi appuntamenti. Giorgia Fumo torna sul palco del teatro Manzoni da stasera sino a domenica, con il suo spettacolo comico ’ Out Of Office ’. Dopo il successo di ’Vita Bassa’, Giorgia Fumo inaugura un nuovo tour confermandosi una delle voci più originali della stand-up comedy italiana. ’Out Of Office’ è un viaggio attraverso le sfide e le assurdità della vita da ufficio, analizzando come il mondo del lavoro sia mutato negli ultimi quindici anni. Con il suo stile tagliente e ironico, Giorgia racconta i suoi tredici anni in ufficio e “con il suo umorismo acuto - si legge -, ricorda che, anche tra una call e l’altra in cui dare il peggio di sé, c’è sempre spazio per una risata e una riflessione“. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

