Da tutta la regione a Formigine per gettare le basi del Progetto Civico Italia
Sala gremita di amministratori civici, cittadini ed esponenti del Terzo settore per l’iniziativa “Partire dai territori per cambiare l’Italia che, a Formigine (Modena), ha presentato ‘Progetto Civico Italia’, promosso dall’assessore al Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
