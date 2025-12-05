Da tutta la regione a Formigine per gettare le basi del Progetto Civico Italia

Modenatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sala gremita di amministratori civici, cittadini ed esponenti del Terzo settore per l’iniziativa “Partire dai territori per cambiare l’Italia che, a Formigine (Modena), ha presentato ‘Progetto Civico Italia’, promosso dall’assessore al Turismo, Moda e Sport di Roma Capitale, Alessandro Onorato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Tutta Regione Formigine Gettare