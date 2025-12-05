Da Trecastagni a Boston fino alla vittoria di X Factor 2025 | chi è Rob la Avril Lavigne italiana che ha stregato l’Italia con il suo stile pop-punk

La finale di X Factor 2025 ha incoronato la sua nuova regina: Rob, al secolo Roberta Scandurra, studentessa ventenne di Trecastagni, in provincia di Catania, ha conquistato il pubblico italiano con la sua energia dirompente e il suo inconfondibile stile pop-punk. La vittoria, arrivata nella cornice di Piazza Plebiscito a Napoli durante la serata condotta da Giorgia e trasmessa in diretta su Sky, TV8 e Now, segna il trionfo di una scommessa artistica coraggiosa. Rob ha dominato la competizione davanti a EroCaddeo, classificatosi secondo, Delia al terzo posto e PierC al quarto. Una classifica che ha rispettato i pronostici dei bookmaker, che già prima della finale la vedevano come la principale favorita al titolo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

