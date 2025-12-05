Da San Gimignano a Beirut L’indimenticata Suor Ennet e l’abbraccio con il Papa

"Sono riuscita per la prima volta ad abbracciare, toccare con le mie mani il primo Santo Padre nella mia e nostra terra libanese fra quelle macerie di paura in una parte della mia città di Beirut. E’ stata davvero una gioia immensa, una esperienza bellissima ricarica di carità, di santità e di speranza. Ne avevamo proprio bisogno di questa vista del Papa che ci ha dato tanta ricarica speranza dopo tanto tempo passato con la paura .". Sono le parole di commozione, una specie di interiore liberazione uscite dal cuore più che con le parole, ascoltate e riascoltate dal messaggio in viva voce agli amici e alla comunità di San Gimignano dalla suora dalla veste bianca suor Ennet. 🔗 Leggi su Lanazione.it

