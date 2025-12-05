Da Riccione alla conquista di cinema e tv Sofia protagonista ad Avanti un Altro! e nel film Alla Sera
È stata ricevuta venerdì mattina (5 dicembre) in municipio dal presidente del consiglio comunale di Riccione, Simone Gobbi, la giovane riccionese Sofia Bartoli, ballerina professionista, content creator e protagonista di un percorso artistico in costante crescita, con oltre 100 mila follower su. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
