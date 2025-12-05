Da oggi a San Marino il lavoro si trova con un click. Questo grazie all’aggiornamento del portale Labor, lo strumento digitale dedicato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro sul Titano. E’ già operativa una nuova funzione che rende più semplice, immediata e accessibile la procedura di candidatura alle offerte di lavoro pubblicate sul portale. Per ciascun annuncio è ora disponibile il nuovo pulsante ’ candidati ’, pensato per permettere l’invio diretto del curriculum vitae e la registrazione istantanea della propria candidatura. Al termine del processo, ogni utente riceverà automaticamente una mail di conferma con i dati inseriti e il riferimento all’offerta selezionata, così da garantire trasparenza, tracciabilità e facilità di consultazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Da oggi per cercare lavoro basta un clic