Da Mogherini a Kallas | lo scandalo del College of Europe fa tremare anche il capo della diplomazia Ue
L’inchiesta condotta dalla Procura europea (Eppo), in collaborazione con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), ha portato alla luce gravi accuse di frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale nei confronti di alti funzionari e dirigenti legati al Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) e al Collegio d’Europa. Lo scandalo, che riguarda l’uso improprio di fondi Ue destinati alla formazione di giovani diplomatici europei, ha avuto origine da un esposto presentato a Olaf e trasmesso a Eppo. Nell’ambito di tale indagine, l’ex Alta rappresentante dell’Ue Federica Mogherini – dimessasi da rettrice del Collegio d’Europa – è stata fermata – e poi rilasciata – il 2 dicembre dalla polizia federale belga, interrogata e poi rilasciata nella notte, insieme al diplomatico italiano Stefano Sannino (ex segretario generale del Seae, ora direttore generale della Commissione UE per il Medio Oriente e il Nord Africa) e al manager del Collegio d’Europa Cesare Zegretti. 🔗 Leggi su It.insideover.com
News recenti che potrebbero piacerti
Federica Mogherini ha deciso di dimettersi (di Vincenzo Bisbiglia e Gianni Rosini) - facebook.com Vai su Facebook
Rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti, coinvolti nel presunto scandalo sui fondi per i giovani diplomatici Ue - Rilasciati perché “non ritenuti a rischio di fuga”, Federica Mogherini, Stefano Sannino e Cesare Zegretti restano al centro dell’inchiesta della procura europea sulla gestione dell’appalto per la Euro ... Segnala ilfoglio.it
L’indagine sugli appalti. Mogherini si dimette: “Favorita da Sannino” - Per la procura europea contatti con l’ambasciatore. Scrive repubblica.it
Mogherini si dimette da rettrice del College of Europe dopo scandalo Ue - (LaPresse) Federica Mogherini si dimette da rettrice del College of Europe e direttrice della European Union Diplomatic Academy. Secondo stream24.ilsole24ore.com
Mogherini e Sannino indagati, l'ex ambasciatore lascia - Ho piena fiducia nel sistema giudiziario e confido che la correttezza ... Segnala ansa.it
Corruzione, euro scandalo Pd: fermata la Mogherini in Belgio. E arriva lo sfottò di Mosca - Un nuovo terremoto giudiziario scuote Bruxelles coinvolgendo tre italiani. msn.com scrive
Belgio, frode su fondi Ue: l'ex Alta rappresentante Federica Mogherini rilasciata - Mogherini, che ha diretto la diplomazia Ue fino al 2019, è oggi rettrice del Collegio d’Europa. Come scrive it.euronews.com