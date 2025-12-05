L’inchiesta condotta dalla Procura europea (Eppo), in collaborazione con l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (Olaf), ha portato alla luce gravi accuse di frode negli appalti, corruzione, conflitto di interessi e violazione del segreto professionale nei confronti di alti funzionari e dirigenti legati al Servizio europeo per l’azione esterna (Seae) e al Collegio d’Europa. Lo scandalo, che riguarda l’uso improprio di fondi Ue destinati alla formazione di giovani diplomatici europei, ha avuto origine da un esposto presentato a Olaf e trasmesso a Eppo. Nell’ambito di tale indagine, l’ex Alta rappresentante dell’Ue Federica Mogherini – dimessasi da rettrice del Collegio d’Europa – è stata fermata – e poi rilasciata – il 2 dicembre dalla polizia federale belga, interrogata e poi rilasciata nella notte, insieme al diplomatico italiano Stefano Sannino (ex segretario generale del Seae, ora direttore generale della Commissione UE per il Medio Oriente e il Nord Africa) e al manager del Collegio d’Europa Cesare Zegretti. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Da Mogherini a Kallas: lo scandalo del College of Europe fa tremare anche il capo della diplomazia Ue