Dà in escandescenze in stazione | 35enne arrestato

Bolognatoday.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 35 anni, straniero e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri per danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.I militari si trovavano alla stazione centrale di Bologna per un controllo del territorio quando sono stati avvicinati da un cittadino. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Panico in stazione: va in escandescenza e aggredisce guardia giurata - Panico a due passi dalla stazione ferroviaria dove un uomo è andato in escandescenza, aggredendo una guardia giurata. Lo riporta romatoday.it

Lite in stazione per un presunto furto: un uomo va in escandescenze e lancia sassi contro la coppia che lo accusa. Il video fa il giro del web - Infuriato per essere stato costretto a scendere dal treno dal personale di Ferrovie dello Stato, dopo una discussione con una coppia per un presunto furto subito, lancia due ... Segnala ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: D224 Escandescenze Stazione 35enne