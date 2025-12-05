Da gennaio più agenti della Polizia di Frontiera negli aeroporti lombardi

Orio al Serio. In arrivo nuovi agenti della Polizia di Frontiera negli scali aeroportuali lombardi. Si è chiuso positivamente l’incontro romano tra Regione Lombardia, nella figura dell’assessore regionale alle Infrastrutture Claudia Terzi, e il Governo, rappresentato dal sottosegretario Nicola Molteni, in merito agli eccessivi tempi di attesa per il controllo passaporti dei passeggeri provenienti dalle zone extra Ue. Attese dovute al sottodimensionamento del personale negli aeroporti, all’incremento del traffico internazionale e ai motivi infrastrutturali. “L’incontro con Molteni è stato positivo: ha capito la situazione di sofferenza che vivono gli aeroporti lombardi – spiega Terzi -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

