Era emarginato. Ora è essenziale nel centrocampo - decimato dagli infortuni - della Lazio di Sarri. Tanto da essere diventato un contratto da rinnovare. Casi analoghi quelli di Rugani e Kostic, Dimarco e Gabbia. Ecco perché, prima di andare sul mercato, ogni squadra dovrebbe guardare tra gli "esuberi". È Basic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da fuori lista a insostituibile: ma quanti Basic ci sono in Italia?