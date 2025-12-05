Da fuori lista a insostituibile | ma quanti Basic ci sono in Italia?

Gazzetta.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Era emarginato. Ora è essenziale nel centrocampo - decimato dagli infortuni - della Lazio di Sarri. Tanto da essere diventato un contratto da rinnovare. Casi analoghi quelli di Rugani e Kostic, Dimarco e Gabbia. Ecco perché, prima di andare sul mercato, ogni squadra dovrebbe guardare tra gli "esuberi". È Basic. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

