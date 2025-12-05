Da broker a patron de ’Le Volte’ Una conviviale in piazza Chiodo
Dalla finanza alla ristorazione di qualità, ispirata dai sapori liguri e spezzini, rivisitati in chiave piemontese, non senza qualche evidente contaminazione con le tradizioni gastronomiche d’Oltralpe. Una parabola professionale inusuale quella di Marco Bandiani, già consulente finanziario e oggi patron, con due soci, del ristorante Le Volte di piazza Chiodo, dove l’altra sera ha fatto tappa l’Accademia italiana della cucina nel suo lungo viaggio alla riscoperta e valorizzazione della cultura gastronomica del territorio. Introdotta dalla delegata Aic Marinella Curre col contributo dei simposiarchi Igo Salvadori e Rosanna Ceglie, la conviviale ha offerto al nutrito gruppo di accademici l’opportunità di una degustazione ’guidata’ di alcune delle originali proposte di Bandiani (affiancato dalla responsabile di sala Sabrina Melani): dagli antipasti a base di baccalà e vitello tonnato ai primi profumati dalla cipolla di Treschietto, alla delicata vellutata di sedano rapa e gamberi scottati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
