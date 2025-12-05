Pisa, 5 dicembre 2025 - I suoi bomboloni farciti con ogni golosità hanno conquistato pisani e turisti e a quattro anni di distanza dall'apertura Bombolò si rilancia inaugurando Bombolove. Nuovo nome ma stesso format e qualità per l'attività inaugurata dall'imprenditore pisano doc Luca Sgherri nella centralissima piazza Garibaldi, che lunedì 1 dicembre ha festeggiato il nuovo capitolo della sua attività con una sorpresa per tutti i clienti. Presenti all'inaugurazione Francesca Bufalini ed Elisabetta Pasquinucci, presidente Confcommercio Pisa Centro e referente sindacale Confcommercio Pisa, con l'assessore al commercio Paolo Pesciatini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da Bombolò a Bombolove: la dolcezza dei bomboloni pisani punta all’Italia