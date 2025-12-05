Da Bergonzo all’archistar giapponese Tadao And? così rinasce l’ex Reggiani Crs | L’investimento della vita

Bergamo. Il dado, a questo punto, è davvero stato tirato e volteggia sopra le tettoie e i piazzali dell’ ex stabilimento Reggiani. Dopo quasi vent’anni di calvario il vecchio complesso industriale ha finalmente trovato una nuova destinazione urbanistica: entro il 2029 i terreni a nord, quelli dove ancora oggi sorgono gli edifici della vecchia fabbrica, ospiteranno la nuova sede di Crs Impianti e Costruzioni, azienda di Gorle che ha acquisito dal Gruppo Manzi metà del compendio (quasi 50 mila metri quadrati ) orientandosi verso la città per continuare la propria crescita. “L’investimento della vita – sussurra Stefano Civettini, fondatore e presidente dell’azienda -. 🔗 Leggi su Bergamonews.it