Curatrice Doveil | Design alleato per circolarità e riduzione impatto dei materiali

Milano, 5 dic. (Adnkronos) - "Come accade per tutti i materiali, anche la plastica sta affrontando una necessaria metamorfosi. Non c'è infatti alcun materiale che oggi possa ignorare la necessità di ridurre il suo impatto" sull'ecosistema. Per raggiungere questo obiettivo disponiamo di "due strategie fondamentali: la prima è la circolarità, la seconda è la capacità di avere un progetto per il fine vita della materia. In questo contesto, il design ha un ruolo molto importante perché può accompagnare i prodotti anche nella relazione con l'utilizzatore" e promuovere "questa operazione". Con queste parole Frida Doveil, curatrice della mostra Oltreplastica, è intervenuta in occasione dell'evento inaugurale dell'esposizione, realizzata da ADI Design Museum con il supporto di Eni, main partner del museo, e con la presenza in mostra di Versalis con Novamont e Finproject.

