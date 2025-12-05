Cup e punti prelievo | tutti i cambi di orario per Natale e Capodanno a Como e provincia
Asst Lariana comunica le variazioni degli orari delle Casse Cup e dei Punti Prelievo in occasione delle festività natalizie. Si ricorda che tutti gli sportelli e i Punti Prelievo saranno chiusi nelle giornate festive: 8, 25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio.Casse Cup Ospedale Sant’Anna San Fermo della. 🔗 Leggi su Quicomo.it
