Cuori e zampe oltre le sbarre i cani in aiuto dei detenuti di Mammagialla | VIDEO e FOTO

Avana e Marrone non sapevano che la loro vita, iniziata come randagi tra le vie di Viterbo e proseguita in un box del canile comunale di Bagnaia all'età di dieci anni, avrebbe avuto un secondo tempo così importante. È questa la magia di "Enpa.. tia", il progetto finanziato dalla Regione Lazio con. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it