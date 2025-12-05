Cultura e spirito natalizio | ecco la festa della biblioteca Cesarotti

Padovaoggi.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Esplode il Natale anche a Selvazzano con molteplici iniziative. Il territorio si si prepara a vivere un dicembre ricchissimo di cultura, creatività e spirito natalizio con la nuova edizione della festa della biblioteca Melchiorre Cesarotti e le numerose iniziative diffuse sul territorio. Un. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

