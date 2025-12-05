Cuffaro nuovo filone d’indagine | soldi pressioni e la partita sul Cefpas

L’arresto di Salvatore Cuffaro ai domiciliari non chiude il cerchio: apre, anzi, uno scenario più ampio, fatto di affari paralleli, pressioni politiche e una rete di relazioni che torna al centro dell’attenzione della magistratura. Le carte depositate dalla Procura di Palermo delineano un quadro che va oltre la contestazione immediata e lambisce dinamiche di potere e interessi coltivati nel tempo. Gli inquirenti puntano a ricostruire i rapporti, gli incontri e soprattutto il ruolo svolto dall’ex governatore in una serie di passaggi considerati “sensibili”: dalle interlocuzioni sulla sanità alle pressioni, dirette o indirette, su uffici regionali coinvolti in decisioni strategiche per la gestione delle risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

