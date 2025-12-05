Cuffaro nuovo filone d’indagine | soldi pressioni e la partita sul Cefpas
L’arresto di Salvatore Cuffaro ai domiciliari non chiude il cerchio: apre, anzi, uno scenario più ampio, fatto di affari paralleli, pressioni politiche e una rete di relazioni che torna al centro dell’attenzione della magistratura. Le carte depositate dalla Procura di Palermo delineano un quadro che va oltre la contestazione immediata e lambisce dinamiche di potere e interessi coltivati nel tempo. Gli inquirenti puntano a ricostruire i rapporti, gli incontri e soprattutto il ruolo svolto dall’ex governatore in una serie di passaggi considerati “sensibili”: dalle interlocuzioni sulla sanità alle pressioni, dirette o indirette, su uffici regionali coinvolti in decisioni strategiche per la gestione delle risorse pubbliche. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Scopri altri approfondimenti
Inchiesta bis su Cuffaro? All’orizzonte un nuovo filone di indagini Nel mirino della Procura di Palermo la formazione professionale nel campo sanitario... - facebook.com Vai su Facebook
Ecco perché Totò Cuffaro è stato di nuovo arrestato e altri 15 indagati restano liberi ift.tt/q5VwjxU Vai su X
Cuffaro, nelle carte degli inquirenti nuovi scenari e ipotesi di reato: sotto i riflettori il Cefpas di Caltanissetta - L’arresto di Salvatore Cuffaro segna lo stop «a un metodo per concludere accordi illeciti compromettendo l’interesse pubblico», ma la maxi- Lo riporta msn.com
Appalti pilotati in Sicilia, interrogato Cuffaro: niente risposte al gip ma dichiarazioni spontanee - Salvatore Cuffaro si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip di Palermo, ma ha reso dichiarazioni spontanee. Da adnkronos.com
Cuffaro intercettato: “Schifani l’ho stretto ai fianchi. La cosa ora diventerà buona” - Nomine nel settore sanitario, sfuriate a chi non si mette in riga, possibili talpe nelle Forze dell’ordine. Riporta ilfattoquotidiano.it