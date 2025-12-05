L’arresto di Salvatore Cuffaro segna lo stop «a un metodo per concludere accordi illeciti compromettendo l’interesse pubblico», ma la maxi-inchiesta su appalti e sanità nell’Isola sembra promettere ulteriori sviluppi. Perché i magistrati della Procura di Palermo stanno battendo altre piste e nuovi filoni di indagine legati alla vita di enti sotto l’influenza della Regione. Nell’atto d’accusa. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Cuffaro, nelle carte degli inquirenti nuovi scenari e ipotesi di reato: sotto i riflettori il Cefpas di Caltanissetta