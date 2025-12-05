Cuffaro nelle carte degli inquirenti nuovi scenari e ipotesi di reato | sotto i riflettori il Cefpas di Caltanissetta
L’arresto di Salvatore Cuffaro segna lo stop «a un metodo per concludere accordi illeciti compromettendo l’interesse pubblico», ma la maxi-inchiesta su appalti e sanità nell’Isola sembra promettere ulteriori sviluppi. Perché i magistrati della Procura di Palermo stanno battendo altre piste e nuovi filoni di indagine legati alla vita di enti sotto l’influenza della Regione. Nell’atto d’accusa. 🔗 Leggi su Feedpress.me
“Metodo Cuffaro” sì, associazione a delinquere no. E spuntano nuove carte dlvr.it/TPcPpL #Sicilia #LiveSicilia Vai su X
“OGGI È CHIARO CHE A GESTIRE LA SICILIA È RENATO CUFFARO E NON TOTÓ SCHIFANI”. ABBIAMO RIEMPITO LA SICILIA DI CARTELLONI VERITÀ Cari amici abbiamo deciso di lanciare un messaggio forte: “presidente Cuffaro si dimetta”. Dalle carte d - facebook.com Vai su Facebook
Cuffaro, nelle carte degli inquirenti nuovi scenari e ipotesi di reato: sotto i riflettori il Cefpas di Caltanissetta - L’arresto di Salvatore Cuffaro segna lo stop «a un metodo per concludere accordi illeciti compromettendo l’interesse pubblico», ma la maxi- Lo riporta msn.com
Caso Cuffaro, l’ex presidente della Regione Sicilia si dimette da segretario della Dc - «Questa mattina ho rassegnato, nelle mani del presidente del partito, Renato Grassi, e del segretario organizzativo nazionale, Pippo Enea, le mie dimissioni da segretario nazionale della Democrazia ... Scrive ilsole24ore.com
Appalti pilotati in Sicilia, interrogato Cuffaro: niente risposte al gip ma dichiarazioni spontanee - Salvatore Cuffaro si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip di Palermo, ma ha reso dichiarazioni spontanee. Come scrive adnkronos.com