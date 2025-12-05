Cucinapoli | una storia di passione generosità e cuore firmata Fondazione Isaia-Pepillo La serata al Parker’s di Napoli

di Emilia Filocamo Potrei iniziare questa intervista nel modo più semplice e forse anche più atteso: descrivere Cucinapoli, evento di successo ideato dalla Fondazione Isaia che unisce gastronomia, solidarietà, speranza e sapienza sartoriale e artigianale, raccontare nei dettagli numeri, nomi, orari, scaletta e programma della seconda edizione della kermesse che ha avuto luogo lo scorso 1 dicembre presso il Grand Hotel Parker’s di Napoli. Potrei, sulla base delle informazioni raccolte, raccontare, come è giusto, una serata di chef stellati, testimonial e professionisti eccezionali, di sostenitori appassionati e voglia di fare del bene, di come si sono alternati discorsi e portate stellate, piatti, ingredienti, vini, sapori e progetti, discorsi, ringraziamenti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it