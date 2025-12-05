Cucina del territorio L’Accademia fa tappa da chef Battaglioli

Un viaggio tra la cucina della tradizione che incontra quella del futuro, in un angolo di Medicina che prima di diventare osteria fu tre secoli fa il mercato del pesce. La delegazione di Castel San Pietro-Medicina dell’ Accademia Italiana della Cucina guidata dal delegato Andrea Stanzani ha deciso di chiudere il mese di novembre andando a far visita all’ Osteria di Medicina, spicchio d’eccellenza enogastronomica nel cuore della cittadina patria del celebre chef Bruno Barbieri. A guidare il locale Alessio Battaglioli, che prima di tornare a casa nell’amata provincia bolognese ha fatto un vero e proprio ‘tour’ di cucine prestigiose come il Diana dei tempi d’oro e Villa d’Este sul lago di Como. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

