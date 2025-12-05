Crocieristi israeliani arrivano a Brindisi | battibecco con i manifestanti Pro Pal

Qualche momento di tensione lo si è registrato quando i crocieristi, appena sbarcati, hanno incrociato i manifestanti, presso i giardinetti di piazza Vittorio Emanuele, di fronte alla sede dell'Autorità di sistema portuale. Anche grazie alla massiccia presenza di forze dell'ordine, la situazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

