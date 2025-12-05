Crocieristi israeliani arrivano a Brindisi | battibecco con i manifestanti Pro Pal
Qualche momento di tensione lo si è registrato quando i crocieristi, appena sbarcati, hanno incrociato i manifestanti, presso i giardinetti di piazza Vittorio Emanuele, di fronte alla sede dell'Autorità di sistema portuale. Anche grazie alla massiccia presenza di forze dell'ordine, la situazione. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Forze armate (Idf) e polizia di Israele hanno annunciato un'indagine dopo le segnalazioni di una possibile esecuzione da parte di soldati di due palestinesi arrestati a Jenin, nel nord della Cisgiordania: lo riferisce Haaretz e altri media israeliani e arabi. "L'in - facebook.com Vai su Facebook
Crocieristi israeliani arrivano a Brindisi: battibecco con i manifestanti Pro Pal - Il comitato "contro il genocidio del popola palestinese" ha "accolto" i passeggeri della “Crown Iris”, approdata stamattina. Riporta brindisireport.it
Arriva nave da crociera israeliana, protesta in porto a Brindisi - Un gruppo di manifestanti pro Gaza stamane ha protestato contro l'arrivo di una nave da crociera israeliana approdata al porto di Brindisi nell'ambito del programma stagionale: ... Come scrive quotidianodipuglia.it