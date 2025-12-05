Crociato rotto in Napoli-Cagliari ma ha tirato lo stesso il rigore

Si è fatto male poco dopo l’ingresso in campo Emerge un particolare retroscena dalla partita di Coppa Italia tra Napoli e Cagliari andata in scena mercoledì al ‘Maradona’ e vinta dalla squadra di Conte soltanto al termine di una lunga sfida ai calci di rigori dopo l’1-1 dei tempi regolamentari. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Sul dischetto si è presentato anche un calciatore che poco prima, stando alle prime valutazioni effettuate all’indomani del match, avrebbe subito la rottura del crociato. Parliamo di Mattia Felici, entrato all’85’ e fattosi male praticamente subito. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Crociato rotto in Napoli-Cagliari, ma ha tirato lo stesso il rigore

