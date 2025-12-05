Critics Choice Awards 2025 | I Peccatori domina le nomination

Le nomination per i Critics Choice Awards 2025 sono state annunciate quest’oggi, 5 dicembre, in diretta su E! e USA Network. La 31ª edizione, ospitata per il quarto anno da Chelsea Handler, andrà in scena live il 4 gennaio 2026 al Barker Hangar di Santa Monica, in onda su E! e USA. Con circa 575 membri votanti della Critics Choice Association, la lista riflette da sempre un consenso ampio, con nuove categorie come suono, stunt design, casting ed ensemble per i film, più la prima per le variety series in TV. Sinners (da noi I Peccatori) di Ryan Coogler ha dominato l’evento con 17 nomination, seguito da Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson (già trionfatore ai Gotham, NBR e AFI ) e Train Dreams di Denis Villeneuve. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Critics Choice Awards 2025: I Peccatori domina le nomination

