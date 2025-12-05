Crisi Freudenberg sciopero di 8 ore dei lavoratori e protesta in Germania

Rho (Milano), 5 dicembre 2025 – Nelle assemblee di ieri e oggi i lavoratori dello stabilimento Freudenberg di Rho hanno deciso ulteriori 8 ore di sciopero per il giorno 15 dicembre, per contestare la decisione del Gruppo di chiudere e delocalizzare la produzione in USA e Slovacchia. A seguito dell'incontro in Regione del 2 dicembre e della notizia di un imprenditore interessato all'acquisto dei macchinari e al subentro nell'attività, con garanzia di prosecuzione della produzione e dei posti di lavoro, i rappresentanti aziendali riferiranno alla dirigenza tedesca per poi dare una risposta al tavolo convocato il 17 in Regione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crisi Freudenberg, sciopero di 8 ore dei lavoratori e protesta in Germania

Contenuti che potrebbero interessarti

NO ALLA CHIUSURA DELLA FREUDENBERG NO AI LICENZIAMENTI E ALLA DELOCALIZZAZIONE Venerdì 5 dicembre alle ore 13.30, una delegazione del Movimento 5 Stelle incontra i lavoratori della Freudenberg, fuori dai cancelli dell'azienda in Via Riso - facebook.com Vai su Facebook

Crisi Freudenberg, sciopero di 8 ore dei lavoratori e protesta in Germania - L’agitazione si terrà il 15 dicembre, per contestare la decisione del Gruppo di chiudere e delocalizzare la produzione in Usa e Slovacchia. Scrive msn.com

Sciopero alla Freudenberg di Rho, l'azienda che vuole chiudere (e licenziare) spostando la produzione all'estero - Lo annunciano i sindacati che sottolineano che il sito milanese non abbia mai avuto problemi di produzione Annunciato per lunedì 17 novembre lo sciopero dei dipendenti dell'azienda Freudenberg. Segnala milanotoday.it

La chiusura della Freudenberg , oggi sciopero di 8 ore e presidio: "Serve un intervento del Governo" - Rho, 17 novembre 2025 – Otto ore di sciopero con presidio davanti ai cancelli dall’azienda, questa mattina, alla Freudenberg di Rho. Lo riporta ilgiorno.it