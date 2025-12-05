Crisi del lusso Aeffe annuncia 221 licenziamenti | timori anche per le scarpe di San Mauro
Sarà un Natale amaro per 221 dipendenti del gruppo Aeffe, fondato da Alberta Ferretti, con l’avvio delle procedure per il licenziamento. Si tratta di una fetta cospicua della forza lavoro dell’azienda, che conta su un totale di 540 dipendenti. L’azienda sta vivendo un momento di forte difficoltà. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
