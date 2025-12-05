Cremonese la squadra di Nicola sta sorprendendo tutti in Serie A | i segreti di queste prestazioni di livello assoluto

Cremonese, la squadra di Nicola è l’assoluta protagonista di questa prima parte di Serie A: 17 punti e decimo posto in classifica. I dettagli Un’eccellenza italiana che sorprende la Serie A. La Cremonese, fresca reduce dalla vittoria esterna a Bologna, si gode un decimo posto in classifica a quota 17 punti, in piena corsa per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cremonese, la squadra di Nicola sta sorprendendo tutti in Serie A: i segreti di queste prestazioni di livello assoluto

