Cremazione | cosa succede davvero al corpo e all’anima
La morte non è esattamente un argomento da discutere a tavola, ma siamo onesti: prima o poi, tutti ci chiediamo cosa succede quando la vita finisce. Per molti, la cremazione è qualcosa di misterioso, o addirittura un po’ spaventoso. Ma il punto è questo: gran parte di quella paura deriva dall’ignoranza. Lauren, ex dipendente di un’impresa di pompe funebri con oltre 2,5 milioni di follower su TikTok (@ lovee.miss.lauren ), si è prefissata l’obiettivo di demistificare la cremazione. Ha visto con i propri occhi le domande che le persone sono troppo timide per porre. E non ha paura di rispondere. Come puoi accertarti che le ceneri siano davvero quelle della persona amata. 🔗 Leggi su Newsner.it
