Crédit Agricole e il Village delle Alpi Valtellina investimenti sul futuro

Hugues Brasseur, Amministratore Delegato di Crédit Agricole Italia e Senior Country Officer, il Vice Direttore Generale Vittorio Ratto, il “team“ di Lombardia Nord composto dal direttore regionale Umberto Colli, Michele Bocelli (responsabile Area Territoriale Lombardia Nord Banca d’Impresa), Alberto Meloni (coordinatore commerciale Private Banking Lombardia) e Gian Floriana Cavallo (responsabile Mercato Consulenti Finanziari Lombardia Alpi), ma anche gli ad di due colossi made in Valtellina come Stefano Martinalli di Autotorino e Marco Rocca di Mottolino, il giovane Nicola Scarinzi, ceo e founder di DEC Energy, lanciata start up resident de Le Village by CA delle Alpi ed Elena Plos che del “villaggio“ è il sindaco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crédit Agricole e il Village delle Alpi. Valtellina, investimenti sul futuro

