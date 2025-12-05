Costretta al sesso violento e picchiata dal compagno Trova la forza di denunciare e l’uomo finisce a processo
JESI - Convive con un uomo quasi un anno ma quella che credeva fosse una storia d’amore si è trasformata in breve nella sua prigione. La donna, 45 anni, jesina, non era più padrona del suo bancomat utilizzato dal compagno per fare acquisti personali, sarebbe stata tenuta anche chiusa in casa a. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
