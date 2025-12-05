Costi e servizi del Cosmari | Il sindaco faccia chiarezza
"Su un canale social il presidente del Cosmari Paolo Gattafoni, riferendosi al bilancio, ha dichiarato “abbiamo fatture non emesse ai Comuni per svariati milioni che dovranno prima o poi vedere la luce“. Da questo presupposto – spiega Alessandro Maccioni – col mio gruppo ho redatto, inviandola al sindaco Michele Vittori, l’interrogazione urgente a risposta scritta sulla situazione contabile tra la società e il comune di Cingoli". Con Maccioni, capo della coalizione "Per Cingoli", i consiglieri Raffaele Consalvi, Claudia Spadoni e Anna Maria Tittarelli. Maccioni ha ricordato che a luglio il Cda del Cosmari ha indetto una gara pubblica per un mutuo a tasso variabile, per un importo complessivo di nove milioni a copertura del fabbisogno finanziario per l’anno 2025 e in parte per il 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
