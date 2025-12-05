Cos’ha detto Fassino alla Knesset | Israele società aperta libera e democratica Inaccettabile trasformare critiche a Netanyahu in criminalizzazione

Piero Fassino, deputato dem, è stato recentemente in visita alla Knesset, il parlamento israeliano. Fassino si è collegato in video durante una conferenza stampa a Montecitorio per un saluto insieme ai parlamentari Paolo Formentini della Lega e Andrea Orsini di Forza Italia con i quali ha partecipato a una missione di ricognizione del Gruppo di coordinamento del Protocollo di Cooperazione tra Knesset e Camera dei Deputati. “Nel momento in cui siamo qui, tutti i nostri colloqui stanno vertendo sulla questione che da due anni vive Israele. Quello che emerge chiaramente è che Israele è una società aperta, una società libera, una società democratica, una società che anche su questi due anni e sulle prospettive ha una dialettica democratica”, precisa Fassino nel suo intervento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

