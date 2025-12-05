Cosa vedere a Siviglia in 3 giorni per il ponte dell' Immacolata | l' itinerario ideale per chi va a 60 anni

Siviglia, nella regione spagnola dell’Andalusia, è tra le mete preferite degli over 60 per un inverno tutto da viaggiare. Protesa verso l’Atlantico ma ancora in Europa, visitarla rappresenta un’occasione per vivere cultura e romanticismo, per conoscere una terra latina così affine all’Italia ma anche tanto diversa, per fare nuove esperienze e anche un po’ di moto. Perché vedere Siviglia in 3 giorni significa muoversi tanto, a piedi, in bicicletta o in battello sul fiume. Cha la si visiti in coppia o in un gruppo di amici, cambia poco: l’esperienza va fatta almeno una volta nella vita. Perché visitare Siviglia in inverno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cosa vedere a Siviglia in 3 giorni per il ponte dell'Immacolata: l'itinerario ideale per chi va a 60 anni

