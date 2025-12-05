impatti dell’acquisizione di warner bros da parte di netflix sulla remade di harry potter. Le recenti notizie riguardanti l’acquisizione di Warner Bros da parte di Netflix pongono in discussione le strategie future per alcuni franchise di grande rilievo, tra cui il tanto atteso remake televisivo di Harry Potter. Essendo la proprietà di WB, la serie avrebbe dovuto trovare nella piattaforma HBO Max il suo principale estimatore, Questa operazione potrebbe cambiare radicalmente gli equilibri. repercussioni dell’acquisto di warner bros da parte di netflix sulla produzione di harry potter. un cambio di proprietà e di strategia. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Cosa significa l’acquisto di warner bros da parte di netflix per il remake di harry potter