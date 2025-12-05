Cosa rischiano Tatiana Tramacere e l’amico Dragos Gheormescu dopo la fuga | il parere dell’esperto

Tatiana Tramacere, la 27enne scomparsa a Nardò, è stata ritrovata in buone condizioni nella casa di un amico, Dragos Gheormescu. L’allontanamento sarebbe volontario. L'avvocato Daniele Bocciolini spiega a Fanpage.it: "Escluso il sequestro, eventuali verifiche su false dichiarazioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it

