Cosa fare nel primo weekend di dicembre in Irpinia
Montefredane accende la magia dell'inverno con “Fiano & Fuoco”La comunità si prepara a vivere tre giornate di emozioni, gusto e tradizione con la nuova edizione di “Fiano & Fuoco – I Bracieri della Resilienza”, in programma il 6, 7 e 8 dicembre 2025.Un evento che trasforma il borgo irpino in un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
Cosa fare a Milano oggi 5 dicembre: “Claude Monet: The Immersive Experience” ed Elio al Blue Note milano.repubblica.it/cronaca/2025/1… Vai su X
Cosa fare in sicilia a dicembre? Presepi viventi, Sagre, Eventi, concerti natalizi, passeggiate in natura, laboratori di ceramica, pittura, visite guidate… E come sempre, anche io vorrei avere il dono dell’ubiquità per andare ovunque e nel medesimo weekend ! - facebook.com Vai su Facebook
Cosa fare in Sicilia nel primo lungo weekend natalizio? - Questo sito web utilizza i cookie I cookie sono piccoli file di testo che i siti web collocano sul tuo dispositivo durante la navigazione. Scrive guidasicilia.it
Ponte dell’Immacolata 2025: cosa fare e dove andare/ Consigli di viaggio per il weekend lungo - Ponte dell'Immacolata 2025, cosa fare e dove andare: i consigli di viaggio tra Italia ed estero per respirare il profumo delle feste ... Da ilsussidiario.net
Cosa fare (anche gratis) a Milano nel weekend di Sant'Ambrogio: tutti gli eventi - Primo appuntamento tra tutti: il grande ritorno di Artigiano in Fiera, il più importante evento al mondo dedicato agli artigiani, a Fieramilano Rho. milanotoday.it scrive