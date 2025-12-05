Cosa fanno gli uccelli di notte | dove dormono e quando

Non tutti gli uccelli dormono di notte, non solo tra gufi, civette e altri notturni. Molto dipende dalla specie, dal periodo dell'anno e dall'ambiente in cui vivono. Il buio della notte può essere molto movimentato per alcuni uccelli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

La Classe degli Indiani si prepara a vivere un Natale davvero speciale! In questo momento magico, i nostri bimbi si sono chiesti: "Che cosa fanno gli indiani?" Gli indiani ballano, fanno il fuoco , pescano, cacciano, e raccolgono frutta e verdura! Ma. - facebook.com Vai su Facebook

Leva obbligatoria o volontaria? Ecco che cosa fanno gli altri Paesi in Europa startupitalia.eu/lifestyle/leva… Vai su X

Gli uccelli picchiano sui vetri delle finestre: ma perché lo fanno? - Quando gli uccelli picchiano sui vetri delle finestre pensano di difendere il loro territorio: un gesto che nasconde un pericolo reale ... Lo riporta amoreaquattrozampe.it

Perché gli uccelli cantano all’alba? «Dopo la notte di inattività, è una sorta di esercizio di riscaldamento» - Ora uno studio pubblicato su bioRxiv e realizzato da un gruppo di ricercatori del Korea Brain Research ... corriere.it scrive