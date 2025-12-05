Cosa comporta l’acquisto di warner bros da parte di netflix sulle prossime uscite cinematografiche

La recente acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix rappresenta un evento di rilievo nel panorama dell’industria cinematografica e televisiva. Con un investimento complessivo di circa 82,7 miliardi di dollari, Netflix diventa il proprietario di uno degli studi più storici e influenti del settore. Questa operazione, confermata il 5 dicembre 2025, segna un passo importante verso una ristrutturazione dei modelli di distribuzione e di business delle grandi produzioni Hollywoodiane. l’acquisizione di Warner Bros. da parte di Netflix. La transazione si realizzerà tramite una combinazione di pagamenti in contanti e azioni e dovrebbe formalizzarsi entro la fine del 2026 o l’inizio del 2027. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

