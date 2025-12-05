Siamo arrivati a dicembre. In Serie A si sono già disputate 13 giornate e i calciatori devono iniziano a rispondere alle domande sulla corsa scudetto. Il problema è che la corsa scudetto quest'anno sembra molto complessa. Il Napoli campione d'Italia ha iniziato con qualche singhiozzo, l'Inter continua a perdere gli scontri diretti e nel frattempo si sono inseriti anche il Milan di Allegri e la Roma di Gasperini. E questo senza dimenticare la nuova classe media, Bologna e Como, e i dolori della Juventus, che comunque rimane lì in agguato. In appena cinque punti ci sono tutte le prime sette squadre. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

© Ultimouomo.com - Cosa ci dicono le statistiche sulla corsa Scudetto in Serie A