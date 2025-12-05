Cosa ci dicono le statistiche sulla corsa Scudetto in Serie A

Ultimouomo.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Siamo arrivati a dicembre. In Serie A si sono già disputate 13 giornate e i calciatori devono iniziano a rispondere alle domande sulla corsa scudetto. Il problema è che la corsa scudetto quest'anno sembra molto complessa. Il Napoli campione d'Italia ha iniziato con qualche singhiozzo, l'Inter continua a perdere gli scontri diretti e nel frattempo si sono inseriti anche il Milan di Allegri e la Roma di Gasperini. E questo senza dimenticare la nuova classe media, Bologna e Como, e i dolori della Juventus, che comunque rimane lì in agguato. In appena cinque punti ci sono tutte le prime sette squadre. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

cosa ci dicono le statistiche sulla corsa scudetto in serie a

© Ultimouomo.com - Cosa ci dicono le statistiche sulla corsa Scudetto in Serie A

News recenti che potrebbero piacerti

Cosa dicono le stelle per il 22 settembre - Ariete – Oggi vi sentirete come in una corsa a ostacoli... Riporta unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Cosa Dicono Statistiche Corsa