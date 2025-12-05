Cosa accadrà a Tatiana Tramacere e Dragos | inchiesta verso l’archiviazione

Verso l’archiviazione l’inchiesta sulla scomparsa di Tatiana Tramacere. Il caso di Tatiana Tramacere, la 27enne di Nardò scomparsa il 24 novembre scorso, si avvia verso una conclusione ufficiale. Gli inquirenti hanno comunicato che, contrariamente alle prime ipotesi, non ci sarebbero elementi per sostenere l’istigazione al suicidio nei confronti del 30enne Dragos Ioan Gheormescu, l’amico presso cui la giovane era stata ritrovata ieri sera. Per gli investigatori si tratterebbe di un allontanamento volontario della ragazza. La corsa contro il tempo dei Carabinieri. Le indagini sono state condotte attraverso un lavoro tecnico e meticoloso. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Cosa accadrà a Tatiana Tramacere e Dragos: inchiesta verso l’archiviazione

Altri contenuti sullo stesso argomento

Che cosa accadrà nella puntata di #SmackDown post-Survivor Series? #TSOW // #TSOS - facebook.com Vai su Facebook

Tatiana Tramacere caso chiuso per allontanamento volontario. Aveva un coltello e due cellulari senza la Sim: cosa sappiamo - La vicenda di Tatiana Tramacere, la 27enne pugliese ritrovata in una mansarda in stato confusionale dieci giorni dopo la sua sparizione, ha avuto un lieto fine ma i passaggi sono ancora ... Si legge su ilmessaggero.it

Tatiana Tramacere, ritrovata dopo 10 giorni: cosa è successo alla ragazza scomparsa a Nardò - "È stato un regalo di Natale, l'abbiamo ritrovata sana e salva". iltempo.it scrive

Il ritrovamento di Tatiana Tramacere: la mansarda, l'amico Dragos e l'ipotesi dell'allontanamento volontario, ecco cosa sappiamo - A dieci giorni dalla scomparsa è stata trovata viva la 27enne di Nardò. Segnala vanityfair.it

Tatiana Tramacere, bomba Tg1: l'ultimo video e la fuga, cosa è successo - Video esclusivi del Tg1 sul caso di Tatiana Tramacere, la ragazza scomparsa per 10 giorni a Nardò e trovata viva oggi. Lo riporta iltempo.it

Tatiana Tramacere, dalla scomparsa al ritrovamento in una mansarda a Nardò: cosa sappiamo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Tatiana Tramacere, dalla scomparsa al ritrovamento in una mansarda a Nardò: cosa sappiamo ... Lo riporta tg24.sky.it

Tatiana Tramacere, cosa è successo davvero: Dragos, i 10 giorni di vuoto, le chat, la mansarda e il viaggio a Brescia. La ricostruzione - Ma cosa è successo davvero alla 27enne di Nardò di cui si erano perse le tracce dal 24 novembre? Si legge su msn.com