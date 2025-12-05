Cortona inaugurata la mostra internazionale Etruschi in Olanda

Taglio del nastro per la mostra “Gli Etruschi in Olanda”, l’evento espositivo che celebra i 40 anni del progetto culturale che lega Cortona e la città di Leida, nel segno della cultura etrusca e della collaborazione internazionale. Il progetto espositivo, promosso dal Comune di Cortona e. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Argomenti simili trattati di recente

A Cortona: “GLI ETRUSCHI IN OLANDA. A 40 ANNI DAL PROGETTO ETRUSCHI” Il 6 dicembre verrà inaugurata a Cortona la mostra internazionale “Gli Etruschi in Olanda. A 40 anni dal Progetto Etruschi”, allestita al MAEC (Palazzo Casali) fino al 31 marzo 2 - facebook.com Vai su Facebook

A 40 anni dal Progetto Etruschi Cortona ospita la mostra internazionale “Dalle raccolte cortonesi all’Olanda di Leida” - Fino al 15 marzo 2026 il MAEC di Cortona ospita una mostra che parte dalle radici settecentesche dell’Accademia Etrusca ... Come scrive intoscana.it

Natale con i tesori etruschi, a Cortona tornano dall'Olanda anche il fanciullo con l'oca e il grifo - Maec – Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona inaugura una mostra eccezionale che celebra un legame culturale profondo e storico: “Gli Etruschi in Olanda. Secondo corrierediarezzo.it

Cortona, mostra internazionale a Palazzo Casali «Gli Etruschi in Olanda» - Dal 6 dicembre al 15 marzo, un’esposizione di 150 opere, fra cui 10 suggestivi bronzi della Collezione Corazzi dal Rijksmuseum van Oudheden di Leida ... Si legge su msn.com

A Cortona la mostra Etruschi in Olanda con 150 opere - Una selezione di 150 opere, fra cui 10 suggestivi bronzi della collezione Corazzi dal Rijksmuseum van Oudheden di Leida, sono al centro della mostra "Gli Etruschi in Olanda. Secondo ansa.it

"Etruschi in Olanda", la mostra dal 6 dicembre al 15 marzo a Cortona - Un’esposizione di 150 opere, fra cui 10 suggestivi bronzi della collezione Corazzi provenienti dal Museo statale dell'Antichità di Leida ... Segnala globalist.it

Un Natale di cultura. La “Madre e il figlio“ rapporto di amore in mostra al Museo Lia - "Feste dal sapore speciale se trascorse nella dimensione profonda" ... Lo riporta msn.com