Cortilia ha bruciato finora 40 milioni di euro Andrea Colombo | Ma stiamo invertendo la rotta

L’amministratore delegato Andrea Colombo ci crede: il percorso virtuoso di Cortilia è iniziato e la società è sulla rotta giusta per lasciarsi alle spalle gli anni bui delle maxi perdite di bilancio. E tra un paio di anni l’azienda delle “eccellenze” alimentari nazionali vendute online potrebbe. 🔗 Leggi su Milanotoday.it