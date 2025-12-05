Corsi di specializzazione Indire? Disastrosi Nei prossimi anni sempre più studenti con diagnosi ci vuole formazione più accurata per i docenti di sostegno INTERVISTA a Salvatore Nocera e Fernanda Fazio

“ Mentre le diagnosi sui ragazzi con disabilità aumentano, il numero dei neuropsichiatri infantili diminuisce paurosamente. Non ci sono neuropsichiatri a sufficienza, ognuno di loro dovrebbe seguire tremila studenti. Sono dati sconcertanti ”. Fernanda Fazio ha appena coordinato con alcuni altri colleghi il primo convegno nazionale del MUISS, il Movimento unitario per l’inclusione scolastica e sociale. Con il titolo “ Da soli ci si perde, insieme si va lontano ” il Movimento ha riunito tante personalità per discutere dello stato attuale dell’inclusione degli alunni con disabilità nelle scuole italiane. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

