Corsa scudetto Allegri dopo la sconfitta in Coppa Italia | Noi come il Napoli l’anno scorso? Vi spiego 

Internews24.com | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Lazio, Allegri ha parlato della corsa scudetto, mettendo in chiaro gli obiettivi del Milan. Al termine della partita di Coppa Italia persa dal Milan per 1-0 contro la Lazio, Max Allegri ha parlato a SportMediaset della gara e degli obiettivi stagionali della sua squadra. LA SCONFITTA – «Non è assolutamente un passo indietro. Bisogna essere arrabbiati perché veniamo eliminati e c’è dispiacere, ma bisogna anche guardare in avanti perché va ripreso il cammino in campionato e poi ci sarà la Supercoppa» . L’OBIETTTIVO – «Non bisogna deprimersi perché abbiamo una stagione davanti e l’obiettivo è giocare la Champions l’anno prossimo»  I PARAGONI COL NAPOLI – «Perso la prima e usciti agli ottavi come il Napoli l’anno scorso? Ma è ancora lunga (ride, ndr). 🔗 Leggi su Internews24.com

