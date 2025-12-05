Corruzione Rinviato il processo

Si è aperto ed è stato subito rinviato, davanti al Tribunale di Pavia, il processo che vede imputato tra gli altri, con l’accusa di corruzione, il sindaco di Vigevano, Andrea Ceffa (nella foto). Il collegio, presieduto dal giudice Elena Stoppini, ha accolto la richiesta avanzata dall’avvocato Marcello Caruso, che assiste uno degli imputati, Alberto Righini, vittima di un incidente stradale avvenuto lo scorso 9 novembre e ancora degente in ospedale. La nuova udienza è stata fissata per il 17 dicembre. Oltre a Ceffa sul banco degli imputati ci sono l’ex-consigliera di maggioranza Roberta Giacometti e gli ex-dirigenti di Asm Vigevano Alessandro Gabbi e Matteo Ciceri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

