Corruzione ex primario ai domiciliari

19.55 Agli arresti domiciliari l'ex primario di Chirurgia plastica del Policlinica, Francesco Stagno d'Alcontres. Al centro delle indagini, partite nel 2024, "episodi corruttivi" che il medico, forte del suo ruolo di pubblico ufficiale,avrebbe messo in atto chiedendo "significativi contributi economici" al momento di rinnovare gli appalti. I contributi prendevano la forma di sponsorizzazioni e cene per i congressi che d'Alcontres organizzava,lo accusano gli inquirenti. Richieste o "sporadicamente minacce esplicite", ipotizzano. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

