Corruzione arrestato l’ex primario del Policlinico di Messina
ABBONATI A DAYITALIANEWS Chi è coinvolto. L’ex primario di chirurgia plastica del Policlinico di Messina — già parlamentare regionale — Francesco Stagno d’Alcontres, andato in pensione lo scorso luglio, è finito agli arresti domiciliari su decisione del gip. La misura è stata adottata dopo che la Procura ha formulato nei suoi confronti accuse gravi: concussione, corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità e truffa. Cosa dice l’accusa. Secondo l’inchiesta della Guardia di Finanza, il chirurgo avrebbe chiesto mazzette da diverse migliaia di euro a case farmaceutiche e aziende. In cambio, prometteva facilitazioni nei rinnovi degli appalti per l’approvvigionamento di materiale medico oppure minacciava di bloccare le forniture. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
