Corriere dello Sport | Napoli-Juventus scritta nel destino di Conte e Spalletti

Il Corriere dello Sport, attraverso l'analisi firmata da Fabio Mandarini, racconta come ogni incrocio tra Napoli e Juventus finisca per aggiungere un tassello alla storia di una sfida destinata, da sempre, a essere speciale. Una partita che, come ricorda il Corriere dello Sport, racchiude decenni di rivalità, simboli, ribaltamenti culturali e protagonisti entrati nella memoria collettiva. Eppure, sottolinea ancora Mandarini sul Corriere dello Sport, l'edizione di domenica si allontana da ogni precedente: per la prima volta in assoluto, Antonio Conte e Luciano Spalletti si troveranno uno di fronte all'altro in una gara ufficiale.

