Corrado Augias | Rinuncio la mia tolleranza finisce davanti al nazismo

Caro direttore, cari amici, con queste parole un noto scrittore ha spiegato la sua scelta di non partecipare alla fiera Più libri più liberi. Una decisione sofferta, che l’autore ha voluto motivare con chiarezza: pur professando e praticando da sempre la tolleranza, anche nei confronti di chi non la ricambia, esiste — dice — un limite invalicabile. È il limite oltre il quale non si tratta più di differenze di opinione, ma di complicità con ideologie che la storia ha definito “criminali”. “Tollerante sì, ma non con chi si fa complice del nazismo”. «Io sono favorevole alla tolleranza, anzi la pratico – anche con gli intolleranti per scelta, per età, per temperamento» ha scritto l’autore nella sua lettera. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Corrado Augias: “Rinuncio, la mia tolleranza finisce davanti al nazismo”

