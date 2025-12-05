Cordon Bleu Firenze festeggia e rilancia Nuovo appuntamento

Cordon Bleu Firenze festeggia i 40 anni di arte culinaria e con essi il primato di essere la più antica scuola di cucina in Italia ancora attiva. Un traguardo che celebra quattro decenni di formazione, ricerca e creatività, sotto la guida di Cristina Blasi e Gabriella Mari: due anime diverse, ma perfettamente complementari, unite da un profondo legame umano e professionale. In occasione delle feste natalizie offrono l'occasione per un'esperienza unica con lo chef Marco Vitale, maestro della cucina vegana e biologica, che guiderà alla scoperta di un menu' delle feste completamente cruelty-free, reinterpretando i classici natalizi italiani con ingredienti 100% vegetali e biologici.

